Rechter geeft vader ongelijk, 12-jarige David mag chemokuur weigeren

De 12-jarige jongen die nabehandelingen met chemokuren weigert, hoeft deze niet alsnog te ondergaan. Dat is het gevolg van een uitspraak in hoger beroep vandaag van het gerechtshof Amsterdam.

De voorzieningenrechter in Alkmaar (rechtbank Noord-Holland) kwam in zijn kort-gedingvonnis van 12 mei 2017 tot hetzelfde oordeel.

Recht om behandeling te weigeren

De stichting De Jeugd- en Gezinsbeschermers (JGB), die toezicht houdt op de jongen, wilde niet tegen zijn wens ingaan. JGB heeft daarom geweigerd de kinderrechter om vervangende toestemming voor behandeling te vragen. De vader van de jongen is het daarmee niet eens en spande een kort geding tegen JGB aan. Ook in hoger beroep heeft hij nu ongelijk gekregen. Een kinderpsychiater heeft de jongen eind maart 2017 volledig wilsbekwaam bevonden. Dat betekent dat hij wettelijk het recht heeft de behandeling te weigeren, zelfs als zijn ouders wel behandeling willen. Het gerechtshof oordeelt dat de vader te weinig heeft aangevoerd om de bevindingen van de kinderpsychiater in twijfel te trekken. JGB mocht op de bevindingen van de kinderpsychiater afgaan en dus ook de wens van de jongen respecteren. De vordering van de vader is daarom afgewezen.