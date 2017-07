Maatregelen na verdrinken 5-jarig meisje in Sloterplas

Een woordvoerder van stadsdeel Nieuw West laat aan de media weten dat er gratis zwembandjes zullen worden uitgedeeld en dat er betere waarschuwingsborden komen die aangeven dat zwemmen op eigen risico is.

In het AD zegt Achmed Baâdoud, voorzitter van de bestuurscommissie Nieuw-West: 'Het is vreselijk wat er dit weekend gebeurd is. De zomer komt er aan dus we kunnen niet wachten op beleid en we gaan doen wat we hier kunnen doen.' Behalve de borden en de zwembandjes zullen ook vier gastheren worden opgeleid tot reddingszwemmer om toezicht te houden op het water. De maatregelen gaan ook gelden voor de strandjes bij de Nieuwe Meer, zo melden verschillende media dinsdag.

De vijfjarige Braziliaanse Kauane verdronk zondagmiddag in de Sloterplas, nadat haar moeder haar even uit het oog verloren was. Na een zoektocht vonden duikers van de brandweer haar. Ze werd gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis.