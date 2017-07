Onderzoek dodelijk schietincident Breukelen

De schutter stapte na zijn daad in een auto en reed weg in de richting van de aldaar gelegen Mc Donalds. Die vrijdagmiddag, ongeveer een half uur na het schietincident, werd de vluchtauto aangetroffen op een parkeerplaats in Loenersloot. Op beide locaties verrichten specialisten van de Forensische Opsporing sporenonderzoek.

TGO

Direct na het schietincident werd een Team Grootschalige Opsporing (TGO) geformeerd waarin meerdere rechercheurs met verschillende specialismen hebben plaatsgenomen. Het team heeft een aantal onderzoeksvragen die ze in de uitzending van Opsporing Verzocht aan het publiek voorleggen.

Vragen

De vluchtauto

Het voertuig dat is weggereden is een zwarte Seat Leon met kenteken 83-RRG-3. Deze auto werd aangetroffen op een parkeerplaats op de Slotlaan in Loenersloot. Dit voertuig bleek gestolen te zijn op woensdag 21 juni tussen 17 en 19 uur op de Nicolaas Beetsstraat in Utrecht. Mogelijk dat daar mensen getuigen van zijn geweest of weten waar die auto heeft gestaan in de tussenliggende periode.



Specifieke getuige

Verder is het onderzoeksteam op zoek naar een blonde vrouw die mogelijk iets van het schietincident heeft gezien. Zij stond bij een geparkeerde donkere auto, mogelijk een Renault, en ze keek in de richting van Jaïr Wessels. Het team wil heel graag met deze blonde vrouw in contact komen.



Dashcams

Als er automobilisten zijn met dashcams die vrijdag 7 juli in de omgeving van het station Breukelen waren, tussen half 3 en half 4, dan vraagt het team om het materiaal te controleren. Mogelijk dat ze iets van het schietincident of de zwarte Seat Leon hebben gefilmd.



Jaïr Wessels

Het slachtoffer is een bekende van de politie. Er wordt op dit moment zoveel mogelijk informatie van zijn laatste momenten verzameld. We weten bijvoorbeeld nog altijd niet waarom Jaïr Wessels afgelopen vrijdag 7 juli op het station Breukelen was. Als er mensen zijn die Jaïr Wessels die bewuste vrijdag hebben gezien of gesproken of weten wat hij als Amsterdammer daar in Breukelen deed, dan horen we het graag.



Woensdag 12 juli wordt er in de uitzendingen van Bureau Hengeveld op RTV Utrecht en Bureau NH op RTV NH ook aandacht aan deze besteed.