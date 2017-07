Gokspel stilgelegd en geld in beslag genomen

Eenmaal binnen bleek dat er in het pand illegaal gegokt werd en nam de politie een geldbedrag van ruim 7000,- in beslag.

De afgelopen tijd kwamen bij de politie signalen binnen dat veel mensen de woning bezochten, terwijl deze ogenschijnlijk niet bewoond werd. Ook ging het gerucht dat er in de woning illegaal gegokt zou worden. Uit de gemeentelijke basisadministratie bleek daarnaast dat er niemand in pand stond ingeschreven. Daarop besloot de Haagse Pandenbrigade om in de nacht van dinsdag 11 op woensdag 12 juli over te gaan tot een controle. Zij werden daarbij, zoals vaker bij dergelijke controles, ondersteund door de politie.

“Eenmaal binnen bleek het pand niet te zijn ingericht om te kunnen wonen. Wel stonden in twee aparte ruimten goktafels met daaromheen een hoeveelheid stoelen. Aan één van de twee goktafels zagen wij een groep mensen zitten die ogenschijnlijk bezig waren met een kaartspel, getuige de speelkaarten en stapels fiches op de tafel’, aldus de wijkagent, die bij de actie aanwezig was.

Het tiental aanwezigen werd gecontroleerd. In totaal is een geldbedrag van ruim 7000,- in beslag genomen.

Alle aanwezigen hebben na de controle het pand verlaten. Politie en gemeente pakken samen het verdere onderzoek en het bestuurlijke traject op. De politie doet nog onderzoek naar de herkomst van het in beslag genomen geld en of er sprake is van witwassen. Eén bezoeker werd aangehouden omdat hij zich niet kon identificeren en kreeg daarvoor op het bureau een proces-verbaal. De gemeente is voornemens het pand te sluiten.