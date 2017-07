DNA-sporen aangetroffen bij keienongeluk in Schijndel

De politie heeft dna gevonden op de keien die op de weg waren gelegd in Schijndel en leidden tot een ernstig verkeersongeluk. Dat genetisch materiaal wordt nu onderzocht.

Door de keien op de rijbaan ontstond een tragische auto-ongeluk waarbij in de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 juni een 32-jarige vrouw ernstig gewond raakte. De oorzaak daarvan was dat ze met haar auto over een aantal keien reed die opzettelijk op de weg waren neergelegd.

De politie maakt nu bekend dat DNA is aangetroffen op de keien, samen met andere sporen die de politie op de Structuurweg heeft veiliggesteld. ''Ook weten we waar de stenen zijn weggenomen. Ze lagen bij een pad dat loopt tussen de Smaldonkstraat en de Structuurweg dat voor iedereen toegankelijk is.''