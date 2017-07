Politie slaat grote slag bij witwasactie

Op dinsdag 11 juli 2017 in alle vroegte gingen meer dan 100 rechercheurs van politie en FIOD, samen met geüniformeerde agenten en enkele militairen, specialisten op het zoeken en vinden van verborgen ruimtes, op pad in een actie tegen witwassen. Het doel was het verzamelen van bewijs tegen vier verdachten die onderwerp van onderzoek zijn. Verder moest er zoveel mogelijk kostbaarheden in beslag genomen worden omdat dit mogelijk verkregen kon zijn met crimineel geld.

Bedrijven en woningen

Vooraf was bepaald welke woningen en bedrijven binnen gevallen zou worden. Negen locaties, waarvan er drie bedrijfspanden waren werden tegelijkertijd bezocht. Zes woningen werden onder leiding van een Rechter-Commissaris doorzocht en de bedrijfspanden onder leiding van de Officier van Justitie. De invallen verliepen rustig. Op een van de locaties werd een veertien jarige persoon aangehouden in verband met verboden wapenbezit, boksbeugel en valmes.

Resultaat

Bij de bedrijven werden in totaal 23 auto’s meegenomen die een waarde vertegenwoordigen van ongeveer € 180.000,00. Bij één van de bedrijven lag tussen autobanden en motorblokken een groot bedrag aan geld, meer dan € 250.000,00 euro, verstopt. Er werd door de digitale experts veel data aangetroffen dat als bewijs kan dienen voor het witwassen van grote sommen geld. Het onderzoeksteam kan hiermee verder in het onderzoek. Verder werd er nog sieraden, vuurwerk, boksbeugels, knipmes en verdovende middelen in beslag genomen. Tijdens de zoekingen kwam bewijs boven dat de verdachten toegang hadden tot meer locaties. Ook die percelen werden, onder leiding van de Officier van Justitie, doorzocht. In één van de panden, aan de Westeind in Waalwijk werden enkele vaten met in totaal ongeveer 650 liter aan chemicaliën aangetroffen. Specialisten van de politie hebben de vaten veilig afgevoerd. De teamleiders van dit onderzoek zijn uiterst tevreden over het resultaat: “We hebben laten zien dat we als overheid samen staan in de strijd tegen ondermijning. Een duidelijk signaal is niet alleen afgegeven naar deze vier verdachten en hun omgeving maar aan iedereen die ook maar denkt dat ondermijnende criminaliteit ongezien blijft. Soms duurt het even maar we komen er achter en pakken het als overheid hard aan.”