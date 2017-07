Explosief materiaal gevonden in Haarlemse woning tot ontploffing gebracht

Om die reden is de Explosieven Opruiming Dienst (EOD) in de loop van woensdagmiddag ingezet en zijn in eerste instantie acht woningen ontruimd. Na onderzoek van de EOD werd duidelijk dat het om explosief materiaal ging. Op dat moment zijn er in totaal 48 woningen ontruimd. Ook de straten rond de woning werden afgezet.

In de loop van de avond is het materiaal op een braakliggend stuk terrein, aan de Floris van Adrichemlaan, in vier keer gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Na een laatste scan van de woning is het gebied omstreeks 22.30 uur weer vrijgegeven en konden de bewoners terug naar huis. De verdachte zit nog vast en hij is bekend met psychische problemen.

De recherche onderzoekt hoe de Haarlemmer aan de wapens en munitie is gekomen en waarom hij explosief materiaal in huis had. Door forensische opsporing wordt onderzocht om wat voor materiaal het precies gaat. Van het materiaal zijn monsters genomen en de uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend.