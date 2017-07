Meeste uv-beschermende kinderzwemkleding voldoet aan de eisen

Op de website van de NVWA staat een overzicht met foto’s van de onderzochte zwemkleding op merknaam dat consumenten kunnen raadplegen: https://www.inspectieresultaten.nvwa.nl/productonderzoek/uv-beschermende....

Twee kledingstukken gaven te weinig bescherming om als uv-beschermend te mogen worden verkocht. De NVWA mat een uv-bescherming van 5 UPF (Ultra Violet Protection Factor), terwijl op het product een beschermingsfactor van 50+ UPF vermeld stond. Bij een bescherming van minder dan 15 UPF mag niet worden gesproken van uv-beschermende kleding. Eén kledingstuk bood minder bescherming tegen uv-straling dan op het product vermeld stond (32 UPF tegen 50+ UPF). De verkoop van deze producten zonder juiste vermelding van de uv-bescherming is verboden.

Risico’s

Blootstelling aan uv-straling kan huidkanker veroorzaken. Een kinderhuid is extra kwetsbaar voor de schadelijke gevolgen van uv-straling, omdat deze nog moet groeien. Daardoor heeft de huid soms te weinig tijd om de huidcellen die door zonlicht zijn beschadigd te herstellen. Daarom is extra bescherming tegen de zon voor kinderen belangrijk. Uv-beschermende kleding kan daarbij helpen.

Het KWF vestigt de aandacht op de risico’s van onveilige blootstelling aan de zon in hun recent gestarte voorlichtingscampagne ‘Smeren, kleren, weren’.