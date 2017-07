Handgranaten, 200.000 euro, vuurwapen én 200 sim-kaarten in woning Bergschenhoek

Een anonieme tip bleek goud waard: in een woning aan de Anjertuin in Bergschenhoek zijn woensdag handgranaten, 2 ton cash en een vuurwapen in beslag genomen. Ook vonden agenten 200 simkaarten.