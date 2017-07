Duitsers en Belgen overspoelen badplaatsen

De zomer trekt dit jaar 3,6 miljoen buitenlandse bezoekers, volgens de verwachtingen van NBTC Holland Marketing. Dit zijn er 3% meer ten opzichte van afgelopen jaar. Zo’n 4,7 miljoen Nederlanders gaan in eigen land op korte of lange zomervakantie, 2% meer ten opzichte van 2016.

Naar verwachting besteden de buitenlandse bezoekers en de vakantiegangers in eigen land samen ruim 3,5 miljard euro tijdens de zomermaanden juli en augustus.

Veel bezoekers uit buurlanden

De groei van het aantal buitenlandse bezoekers komt met name uit de buurlanden Duitsland en België. Ongeveer de helft van het aantal buitenlandse bezoekers is afkomstig uit onze buurlanden. Zowel Duitsers als Belgen zijn enthousiast over de Nederlandse kust.