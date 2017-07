Lichaam van vermiste zeiler (18) aangetroffen

Het vermoeden was dat het zou gaan om de nog altijd vermiste Terneuzenaar die betrokken was bij het zeilongeval dat op 1 juli jongstleden plaatsvond voor de kust van Oostende. Door de politie is een onderzoek ingesteld. Daaruit bleek dat het aangetroffen lichaam inderdaad de 18-jarige zeiler is. De familie van het slachtoffer is in kennis gesteld.