Dodelijk slachtoffer De Westereen mogelijk aangereden

Het onderzoek naar de gewelddadige dood van de 37-jarige Tjeerd van Seggeren uit Kollumerzwaag is nog steeds in volle gang. Zo is bij het NFI sectie verricht op het lichaam van het slachtoffer en grondig sporenonderzoek gedaan op en rondom de vindplaats in De Westereen. Ook spraken rechercheurs van het onderzoeksteam met vele betrokkenen en getuigen.

Sectie bij het NFI

Inmiddels heeft bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) sectie op het lichaam van het slachtoffer plaatsgevonden. Uit deze sectie is naar voren gekomen dat de man forse verwondingen had, onder ander aan zijn hoofd. Het onderzoeksteam houdt nog steeds rekening met verschillende scenario’s. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat Tjeerd van Seggeren ergens in het dorp is aangereden door een voertuig.

Bij het onderzoeksteam zijn ruim 25 tips binnen gekomen. Een deel van deze tips gaat over wat mensen buiten het terrein van het muziekfestival hebben gezien. Over de inhoud van deze tips kunnen in dit stadium van het onderzoek geen verdere mededelingen worden gedaan. Uiteraard blijven meer tips van getuigen welkom.