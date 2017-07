FNV: Actiedreiging personeel zorgt voor nieuwe cao Huthamaki

Afgelopen mandag stuurden zij hun directie nog een ultimatum om tegemoet te komen aan hun eisen. En met succes. De directie kwam met en nieuw bod, waarop de leden vandaag ‘ja’ hebben gezegd.

‘Zo zie je maar weer dat voor jezelf opkomen loont’, aldus Frans de Haan, bestuurder FNV Media & Cultuur: ‘De directie wilde de lonen alleen verhogen en niet de verlaging van de pensioenpremie compenseren. Dan betalen de medewerkers voor een deel dus hun eigen loonsverhoging. De leden krijgen nu een loonsverhoging van 2,25% en daarin zit de compensatie voor de pensioenpremie.’

Huhtamaki

De cao van Huhtamaki Nederland liep 1 juni dit jaar af en geldt voor ongeveer 180 medewerkers. De nieuwe cao heeft een looptijd van een jaar. Het Finse moederbedrijf is producent van verpakkingen. In de Nederlandse vestiging in Franeker worden voornamelijk eierdozen gemaakt.