Toenemend geweld tegen gevangenispersoneel

Dit meldt de Telegraaf op basis van cijfers die zijn opgevraagd door het ANP. 1880 geweldsincidenten tegen gevangenispersoneel in 2016. In 2015 was dit aantal een kleine 1600, een stijging van bijna 18 procent.

De stijging van geweld in tbs-klinieken is nog veel hoger. Vorig jaar werden hier 133 geweldsincidenten gemeld tegenover 86 in 2015. Een stijging van bijna 55 procent. De Centrale Ondernemingsraad van de Dienst Justitiële Inrichtingen noemt de aantallen zeer ernstig.

Ook de persoonlijke bedreigingen die tegen het personeel is geuit is opgelopen. In 2015 was dit ruim 3360 keer en dit steeg in 2016 naar meer dan 3600. In de tbs-klinieken dit aantal van 74 naar 105 gestegen.

De stijging van het aantal geweldsincidenten is opvallend omdat het aantal gedetineerden is terug gelopen.