Aanzienlijke schade na autobrand

De Schiedamse brandweer is vrijdagnacht twee keer uitgerukt voor een voertuigbrand. Om kwart voor twee stond een auto in brand aan de Rozenburgsestraat. Het voertuig stond langs de weg geparkeerd en is aan de voorzijde door het vuur behoorlijk beschadigd.

Iets voor vijf uur werd melding gemaakt van een voertuigbrand aan de Zadelmakerhof in Schiedam Noord.

Donderdagnacht is er ook al een auto in brand gevlogen aan de Tienhovenstraat. Net als de autobrand aan de Rozenburgsestraat is het vuur aan de voorzijde ontstaan.



Over de oorzaak van de branden is tot nog toe niets bekend.