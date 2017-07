Twee op de tien asielzoekers snapt uitleg over Nederlandse levensstijl niet

Uit een onderzoek in opdracht van drie asielorganisaties COA, IND en Dienst Terugkeer en Vertrek blijkt dat twee op de tien asielzoekers weinig tot niets snapt van het gesprek over de Nederlandse levensstijl.

Volgens NU.nl is de centrale boodschap van dit gesprek dat in Nederland iedereen gelijk is en mag zijn wie hij is. Dit ongeacht godsdienst, levensovertuiging, seksuele voorkeur, ras en geslacht. Zeven van de tien nieuwkomers zegt de boodschap rond artikel 1 van de grondwet te snappen.

Tijdens het onderzoek werd er tevens gekeken hoe de asielzoekers de dienstverlening ervaren. De meeste ondervraagden zijn redelijk tevreden. 63 tot 84 procent zegt respectvol behandeld te zijn en 72 tot 84 procent zegt de gekregen informatie duidelijk te vinden.

Asielzoeker spreken over het algemeen positief overwegend positief over het COA. Over de Dienst Terugkeer en Vertrek spreekt men juist (heel) negatief.