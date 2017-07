Lichaam dode vrouw aangetroffen in Maarsbergen

In een woning aan de Woudenbergseweg in Maarsbergen werd zaterdagmiddag een lichaam van een overleden vrouw gevonden.

Rond 14.00 uur werd na een melding het dodelijk slachtoffer door de politie aangetroffen in een woning van een voormalig hotel. Omdat er een vermoeden is dat er spraken is van een misdrijf, is de omgeving afgezet en doen specialisten van Forensische Opsporing onderzoek. Het gaat om een 25-jarige Poolse vrouw die daar woonachtig was. De recherche heeft de zaak in onderzoek.