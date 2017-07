Bloedspoor op perron, verdachten met getrokken wapen aangehouden

Twee mannen zijn zondag in de Rotterdamse metro met getrokken wapen door de politie aangehouden. 'Het aangehouden tweetal had kort daarvoor op de Dordtselaan flink stennis geschopt. De mannen richtten vernielingen aan en één van hen raakte hierbij gewond', zo meldt de politie zondag.

Heftige ruzie

De agenten reageerden op een melding van een heftige ruzie bij een woning aan de Dordtselaan. Twee mannen zouden de aanwezigen in de woning met de dood hebben bedreigd, een vuurwapen hebben laten zien en een ruit hebben ingeslagen, waarbij een van de mannen gewond was geraakt aan zijn hand. Daarna zouden de mannen in de richting van metrostation Maashaven zijn weggelopen.

Bloedspoor

Op weg naar de melding zagen de gealarmeerde agenten een bloedspoor en ze besloten dit te volgen. Het spoor leidde inderdaad naar het genoemde metrostation en stopte op het perron, waar de metro in de richting van het centrum net was vertrokken.

Metrostel stilgezet

In overleg met de RET werd de metro vlak voor station Wilhelminaplein stil gezet. Vervolgens werd het perron ontruimd, waarna de metro stapvoets het station binnenreed en de agenten beide verdachten met getrokken wapens onder controle brachten.

Beide verdachten, Rotterdammers van 23 en 26 jaar zijn aangehouden en overgebracht naar het bureau. De oudste verdachte, die gewond was aan zijn hand, is eerst nog in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Bij de verdachten is geen vuurwapen aangetroffen. Het onderzoek loopt nog.