Man ernstig gewond bij steekincident woning Almere

Maandag 17 juli is in een woning aan de Schoutstraat in Almere een man ernstig gewond geraakt bij een steekincident. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Rond 08.00 uur kwam er een melding binnen dat er een steekincident had plaatsgevonden in een woning aan de Schoutstraat. Agenten troffen een zwaargewonde man aan. Hij werd met spoed overgebracht naar een specialistisch ziekenhuis. In de woning bevond zich ook een andere man die werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Dader en slachtoffer kennen elkaar. De recherche heeft de zaak in onderzoek.