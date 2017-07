Vrouw krijgt vervelende reacties na plaatsing bericht op Facebook over Ajax-speler Nouri

Een bericht dat afgelopen weekend op Facebook werd geplaatst over Ajax-speler Nouri heeft er toe geleid dat een vrouw, die het bericht niet heeft geplaatst maar wel dezelfde naam heeft als de diegene die het bericht wel plaatste, vervelende reacties op haar Facebookaccount kreeg en zelfs via de telefoon werd lastiggevallen. Dit meldt de politie maandag.

Uitgebreid gesprek

De politie had maandagochtend een uitgebreid gesprek gehad met de vrouw uit Eersel die afgelopen weekend werd geconfronteerd met vervelende reacties naar aanleiding van een bericht dat door iemand anders op Facebook werd geplaatst over Ajax-speler Nouri.

Heftige reacties

Het bericht werd geplaatst door een naamgenoot van de vrouw en riep tal van heftige reacties op. In de reacties werden onder meer (adres)gegevens gedeeld van de vrouw uit Eersel, terwijl zij op geen enkele manier betrokken was bij de post.

Vervelende telefoontjes

Na enkele vervelende telefoontjes nam de vrouw contact op met de politie. Omdat toen nog onduidelijk was waarmee de telefoontjes verband hielden werd besloten om direct na het weekend een gesprek in te plannen om de zaak verder uit te zoeken.

Media positieve wending

In het weekend werd de zaak echter opgepikt door de media en werd benadrukt dat het bewuste bericht werd geplaatst door een naamgenoot van de vrouw. Dat had een positief effect. De vervelende reacties in de richting van de vrouw uit Eersel namen af.

Maandagochtend heeft zij uitgebreid haar verhaal gedaan bij de politie. Tijdens dat gesprek is afgesproken dat de politie de woning van het gezin extra in de gaten houdt, hoewel van concrete dreiging geen sprake is.

Erg geschrokken

Het gezin er erg geschrokken van alle heftige reacties en laat weten blij te zijn met de goede afloop: 'Het is voor ons een heftig weekend geweest en zijn enorm geschrokken. Ik had nooit gedacht dat dit mij zou kunnen overkomen want ik ben niet eens actief op Facebook. Wij hopen dat voor iedereen nu duidelijk is dat wij helemaal niets met de zaak te maken hebben', zo laat de vrouw weten in een reactie.

Denk goed na

De zaak is voor de politie aanleiding om mensen opnieuw te waarschuwen om goed na te denken over wat er op social media geplaatst wordt. Het verspreiden van adresgegevens in relatie tot het oproepen van geweld is bijvoorbeeld strafbaar en kan grote gevolgen hebben.

Berichten en reacties op social media worden door de politie gemonitord en het valt op dat zaken niet zelden zomaar voor waarheid worden aangenomen. 'Ben je dus heel goed bewust van wat je plaatst', aldus de politie.