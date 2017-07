Dode na schietincident Van der Valk Hotel Akersloot

Bij een schietincident op het parkeerterrein bij een hotel langs de A9 in Akersloot is maandagmiddag een persoon omgekomen. 'Het dodelijke slachtoffer betreft een man', zo laat de politie maandagmiddag weten.

Man meldt zich op politiebureau

Even later heeft zich een 49-jarige man gemeld op het politiebureau in Zaandijk. De man wordt door de politie verhoord. Rond de plaats van het schietincident heeft de politie een grote afzetting gecreëerd. Iedereen die zich binnen de afzetting bevindt en weg wil wordt eerst door de politie gecontroleerd.

Forensisch onderzoek

Over de precieze aanleiding van het dodelijke schietincident dat even voor 13.40 uur plaatsvond, is nog geen duidelijkheid. De politie is een groot onderzoek gestart. Forensische rechercheurs van de politie verrichten op de parkeerplaats rond het bestelbusje waar het slachtoffer in werd aangetroffen een sporenonderzoek.