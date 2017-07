Sloot waarin Savannah werd aangetroffen drooggelegd

Telefoon en portemonnee

De reden voor dit onderzoek is dat haar portemonnee en haar telefoon nog altijd niet zijn gevonden. Het onderzoeksteam heeft eerder al uitvoerig gezocht in de omgeving waar het meisje werd gevonden en op de plek waar haar fiets is gevonden. Hierbij zijn speurhonden en duikers ingezet en er is gedregd.

Droogleggen

Ook zijn de spullen die de burgerzoekactie hebben opgeleverd, nagekeken. Omdat de telefoon en portemonnee van Savannah niet zijn gevonden en deze spullen van groot belang kunnen zijn voor het onderzoek, is besloten de sloot nu droog te leggen. Dit zal enige dagen in beslag nemen.

Oproep

Daarnaast doen politie en Openbaar Ministerie een oproep aan een ieder die informatie heeft over de vermiste spullen. De portemonnee is een zwarte, glad leren enveloppe portemonnee met een goudkleurige rits met een goudkleurig labeltje eraan. De telefoon is een zwarte Samsung Grand Prime S6. Vermoedelijk zat er een zwart hoesje omheen met gouden randen.

Het 14-jarige meisje werd op 1 juni vermist en op 4 juni rond 11.40 gevonden in een sloot bij het industrieterrein De Kronkels. Een 16-jarige jongen werd op 5 juni aangehouden als verdachte. Hij zit in voorarrest op verdenking van doodslag. Donderdag 20 juli zal er een beslissing worden genomen over de verlenging van zijn voorarrest.