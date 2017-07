Reddingsbrigade waarschuwt voor muien in zee

In de meeste gevallen werden de zwemmers verrast door een muistroming. In totaal kwam de Reddingsbrigade afgelopen week 195 keer in actie, waarbij in 10 gevallen sprake was van een redding uit een levensbedreigende situatie. Daarnaast trad de Reddingsbrigade meermaals preventief op om te voorkomen dat badgasten in de problemen zouden komen door o.a. sterke stromingen zoals een mui.

Vorig week schoten de lifeguards van de Reddingsbrigade meerdere keren zwemmers te hulp die in de problemen waren gekomen tijdens het zwemmen.

Wat moet je doen als je in een muistroming terechtkomt

De Reddingsbrigade adviseert zwemmers die in een mui terechtkomen niet in paniek te raken, maar het volgende te doen:



1) Probeer niet tegen de stroming in te zwemmen, maar laat je een stukje meedrijven en zwem schuin uit de stroming weg en zwem zodra de stroming minder wordt weer richting de kust.



2) Probeer de aandacht te trekken van strandbezoekers of de Reddingsbrigade door om hulp te roepen of met je armen te zwaaien, zodat zichtbaar is dat je hulp nodig hebt.