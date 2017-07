Douane vindt 100 kilo cocaïne in sporttassen

In de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 juli hebben medewerkers van de Douane tussen containers in de Rotterdamse haven drie sporttassen met cocaïne gevonden. 'Ten tijde van de vondst heeft de Douane enkele waarschuwingsschoten moeten lossen', zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag bekendgemaakt.

Klaargezet

De tassen, met 97 pakketten, en in totaal bijna 100 kilo cocaïne, stonden tussen containers. De Douane vermoedde dat ze klaargezet waren om opgehaald te worden en uit een container kwamen.

Vuurwapen

In de buurt van de tassen werden mensen gezien, van wie het leek alsof er één een vuurwapen had. De verdachten maakten zich uit de voeten nadat de waarschuwingsschoten waren gelost.

'In het belang van het onderzoek is de vondst niet eerder bekendgemaakt. De cocaïne is onmiddellijk vernietigd', aldus het OM. Er is geen vuurwapen aangetroffen op de plaats waar de tassen stonden. Het onderzoek wordt voortgezet.