ProRail pakt Friese spoorboomhangers aan

Filmpje online

De jongens lieten hun actie filmen en plaatsten het online. Je ziet in het filmpje hoe hun actie de overweg ontregelt. De bomen en bellen treden min of meer in werking, terwijl er op dat moment geen trein passeert. Een van de jongens steekt ook gewoon over. Het mechanisme van de bomen wordt vervolgens flink geforceerd. Bomen buigen door...

Schade verhalen

De overweg ligt in het Friese Mantgum, in de weg Skillaerd en ProRail onderzoekt of er mechanische schade aan de installatie is overgebleven. Mochten er kosten gemaakt worden dan zullen we die op de daders verhalen. Sowieso doet ProRail aangifte tegen deze jongens. De 'spoorboomtrekkers' hebben zich bij ons gemeld. Ze hebben excuses aan ProRail aangeboden. ProRail zoekt de zaak verder uit.