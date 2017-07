Nijmeegse Vierdaagse begonnen

Woensdag wordt het met 31 of 32 graden zelfs tropisch! Vanaf woensdagavond neemt de kans op onweersbuien toe en donderdag en vrijdag verlopen wat minder warm.

De vier wandeldagen van de Nijmeegse Vierdaagse zijn volgende week dinsdag t/m vrijdag. De bijbehorende Vierdaagsefeesten beginnen morgen al.

De Vierdaagse is een meerdaagse wandelprestatietocht waaraan jaarlijks tienduizenden wandelaars deelnemen. Vanuit heel de wereld komen zij naar Nijmegen om vier dagen te wandelen in de Waalstad en haar prachtige, bosrijke omgeving. Na vier dagen wandelen wacht de wandelaar een glorieuze intocht over de Via Gladiola om daarna het welverdiende Vierdaagsekruis in ontvangst te nemen.

Het aantal verschillende nationaliteiten van de militaire deelnemers is:

34 Australië, Bangladesh, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Fiji, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Kameroen, Kenia, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Nepal, Noorwegen, Oeganda, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Singapore, Spanje, Sri Lanka, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland

Het aantal verschillende nationaliteiten van alle deelnemers aan de 101ste Vierdaagse is:

71 Afghanistan, Australië, Bangladesh, België, Bermuda, Brazilië, Bulgarije, Canada, Chili, China, Denemarken, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Estland, Fiji, Filipijnen, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, India, Indonesië, Israël, Italië, Japan, Kameroen, Kazachstan, Kenia, Kosovo, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malawi, Maleisië, Mexico, Nederland, Nepal, Nieuw-Zeeland, Niger, Nigeria, Noorwegen, Oeganda, Oekraïne, Oostenrijk, Oost-Timor, Peru, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Rwanda, San Marino, Singapore, Slovenië, Slowakije, Spanje, Sri Lanka, Syrië, Thailand, Tsjechië, Turkije, Uruguay, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Vietnam, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland. 4.

Oudste en jongste deelnemers (m/v) uit binnen- en buitenland 2017

De allerjongste deelnemer aan de 101ste Vierdaagse heet Maud Molemans en woont in Nijmegen. Zij wordt op 31 december van dit jaar 12 jaar oud. Maud is dit jaar de enige in het hele deelnemersveld die op 31 december van dit jaar 12 jaar wordt. Dat is op zich al bijzonder, want in de jaren hiervoor hadden we iedere keer wel twee of drie ‘allerjongsten’ in de Vierdaagse. Tot aan het begin van de Vierdaagse heeft Maud zo’n 175 kilometer getraind. Dat deed ze onder meer met het V-team van de Kindercorrespondent met wie ze ook de 30 km afstand van de Vierdaagse gaat bedwingen.

De jongste deelnemer op de 40 km afstand heet Romily Veenstra en woont in Kleine-Brogel bij Peer in België. Zij wordt op 17 november 12 jaar oud. Romily, die erg van wandelen houdt, heeft voor de 40 kilometer gekozen omdat ze zo met haar zus en vader kan samen kan lopen. De net 12 jaar geworden Julian Hartmann uit Heilig Landstichting mag zich de jongste deelnemer op de 50 km afstand noemen.

Met zijn 86 jaar is Jan Tollens uit Hengelo (Overijssel) de oudste deelnemer op de 40 km afstand in 2017. Waarom deze sportieve prestatie op zo’n hoge leeftijd? “Wandelen is mijn hobby”, is eenvoudig het antwoord, “en de Vierdaagse vind ik een prachtig evenement." De oudste deelnemer tijdens de 101ste Vierdaagse op de 50 km afstand is de heer D.A. Beemsterboer uit Goor. Hij is 87 jaar oud en loopt zijn 26ste Vierdaagse. Een andere trouwe deelnemer op de 50 km afstand is Jan Tamis uit Heerhugowaard. Deze 82-jarige loopt de Vierdaagse voor de 16e keer. “Ik loop voor mijn plezier en om te zien of ik voor de derde maal de oudste deelnemer ben die de Vierdaagse op deze afstand volbrengt