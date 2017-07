Verdachte dodelijke steekpartij Lopik laat boodschap achter op Facebook

De politie is een klopjacht begonnen naar de 41-jarige Teunis Z. uit Lopik voor het doodsteken van zijn 34-jarige vriendin Charlotte Vlooswijk-Zwezerijnen die 7 maanden zwanger was. Op Facebook heeft Teunis gisteren een verklaring achtergelaten waardoor hij tot zijn daad is gekomen.