Dood Pieter en Tae Hoovers, politie zoekt getuigen

De politie kreeg maandagmiddag 17 juli rond 13.30 uur een melding van bekenden van het echtpaar. Zij kregen sinds zondag geen contact met de man en vrouw. Gealarmeerde agenten namen poolshoogte en troffen de levenloze lichamen van het echtpaar aan in de woning aan de Ceintuurbaan. Gelet op de verdachte omstandigheden waaronder de lichamen werden aangetroffen, startte de politie direct een Team Grootschalige Opsporing (TGO) op. Ruim dertig rechercheurs onderzoeken de zaak.

Het onderzoeksteam wil graag in contact komen met mensen die meer weten over het leven van Pieter en Tae. Met wie hadden zij contact, speelden er opvallende zaken of waren er mogelijk conflicten? Ook is de recherche dringend op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de woning aan de Ceintuurbaan wat mogelijk met deze zaak te maken kan hebben. Informatie kan worden doorgegeven via de Opsporingstiplijn: 0800-6070. Anoniem tippen kan via 0800-7000.