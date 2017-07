'Locale industrie Moerdijk zorgt voor toename luchtwegklachten en –infecties inwoners'

Onderzoekers konden niet vaststellen of deze klachten veroorzaakt worden door de lokale industrie, voorgaande rampen in Moerdijk of door andere oorzaken. Voor andere gezondheidsproblemen werden geen verschillen gevonden.

Wat opvalt is met name een hogere kans op luchtwegklachten, zoals hoesten, benauwd zijn en piepende ademhaling, en luchtweginfecties, zoals bronchitis. In de dorpskernen dichtbij het industrieterrein krijgen mensen bovendien meer medicatie voor de longen voorgeschreven en komt vaker astma voor. Er kan niet worden vastgesteld of de industriële activiteit, en de uitstoot die daarbij eventueel vrijkomt, een meer voor de hand liggende verklaring vormt voor luchtwegklachten en –infecties dan bijvoorbeeld roken of verkeersgerelateerde fijnstof.

Uit de analyse van ruim 30.000 elektronische patiëntendossiers van de huisartsen in de gemeente blijkt dat er in de dorpskernen rondom het industrieterrein weinig significante verschillen voorkomen in de andere onderzochte gezondheidsklachten ten opzichte van de controlegebieden. Vormen van kanker bleken niet vaker voor te komen.

Het rapport is meegenomen in de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016 die op 6 juli 2017 door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is aangeboden aan de Tweede Kamer. Bekijk hier het rapport en kamerbrief