Tot 20 jaar cel voor mislukte liquidatie Pjotr

Vijf mannen in de leeftijd van 24 tot 34 jaar zijn veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van 12,5 tot 20 jaar voor een liquidatiepoging op klaarlichte dag in Diemen-Noord, in november 2015.

Kogelregen

Het slachtoffer werd op 5 november 2015 door twee schutters onder vuur genomen. Dat gebeurde op klaarlichte dag, midden in een woonwijk in Diemen-Noord. Met semi-automatische wapens werd er ten minste 34 keer op hem geschoten. Meerdere kogels troffen doel en het is dan ook een wonder te noemen dat de man de aanslag heeft overleefd. Vlak na de moordaanslag kon de vluchtauto door de politie in verband worden gebracht met een al lopend onderzoek. Diezelfde avond nog werden vier verdachten aangehouden. Een vijfde verdachte werd in januari 2016 gearresteerd.

PGP-telefoons

Bij de aanhoudingen trof de politie, naast onder andere gestolen voertuigen en ruim twee kilo springstof, diverse PGP-telefoons aan. Dit zijn telefoons voor het versturen van versleutelde berichten. Nadat het NFI de telefoons had gekraakt, kon aan de hand van de berichten in de telefoons, observaties, afgeluisterde gesprekken en peilbakengegevens worden gereconstrueerd dat de daders de aanslag goed hadden voorbereid. Met behulp van een baken onder zijn auto brachten ze al enkele weken alle bewegingen van hun slachtoffer in kaart.

Schokkende gebeurtenis

De aanslag was niet alleen ingrijpend voor het slachtoffer en zijn familie. Ook voor de omwonenden is het een heftige gebeurtenis geweest. Midden op de dag is in hun woonwijk in het wilde weg geschoten. Er hadden zo maar meer slachtoffers kunnen vallen. De rechtbank rekent dat de daders zwaar aan en veroordeelt hen onder meer om die reden tot zware straffen. Ook het feit dat de liquidatiegolf in Amsterdam maar doorgaat, dwingt de rechtbank tot het opleggen van lange celstraffen, in de hoop dat daar uiteindelijk een preventief effect vanuit gaat.

Onvoorwaardelijke straffen

De twee schutters krijgen de zwaarste straffen opgelegd: zij moeten ieder 20 jaar de gevangenis in. Hun chauffeur krijgt 16 jaar cel. De twee mannen die het slachtoffer hebben gevolgd zijn – gelet op hun ongelijke strafbladen – veroordeeld tot straffen van 14 en 12,5 jaar. Daarnaast moeten de daders hun slachtoffer een schadevergoeding van bijna 43.000 euro betalen.