Kabinet ziet niet in maatregel om agenten verplicht onherkenbaar te maken

Minister Blok van Veiligheid en Justitie heeft laten weten dat het kabinet niets ziet in het plan om verplicht agenten onherkenbaar te maken die gefilmd zijn en waarvan het filmpje online verschijnt. Blok zegt dat het voorstel ‘niet wenselijk en niet noodzakelijk ‘ is. Dit meldt het AD.

PvdA, VVD en SP verzochten het kabinet om agenten verplicht onherkenbaar te maken naar aanleiding van meerdere filmpje door zogenoemde ‘treitervoggers’. Hierin werden agenten beledigd en bedreigd.

'Een blurgebod zal naar verwachting niet van toegevoegde waarde zijn gelet op de bestaande mogelijkheden'; schijft Blok in een brief aan de Kamer. 'Het is, mede door anonimiseringstools, vaak erg lastig om na een publicatie vast te stellen wie die publicatie heeft verricht. Eventuele handhaving wordt daardoor bemoeilijkt.'