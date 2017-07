Schennispleger aangehouden in Apeldoorn

Op woensdagavond 19 juli rond 21.20 uur werd een 34-jarige Pool zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op de Prins Willem Alexanderlaan in Apeldoorn.

Hierbij pleegde de man, die alleen bovenkleding droeg, het nodige verzet. De man wordt er van verdacht eerder die avond, rond 20.55 uur schennis te hebben gepleegd op de Kanaalstraat en in de buurt van het station. Hierbij zou hij zijn geslachtsdeel hebben getoond aan passerende (jonge) vrouwen. De man kon korte tijd later op basis van het doorgegeven signalement worden aangehouden.

Getuigen gezocht!

De politie is op zoek naar getuigen die de man hebben gezien op of in de buurt van de Kanaalstraat of het station. Hierbij worden specifiek twee meisjes van ongeveer 14 jaar gezocht die de man hebben gezien terwijl hij schennis pleegde. Het gaat om een kale man van 30/35 jaar met een zwarte trainingsjas aan. Op de schouders had de jas rode accenten. Mensen die de man schennis hebben zien plegen worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie. Dit kan via telefoonnummer 0900-8844 (afdeling zeden).