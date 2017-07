Mannen bekennen betrokkenheid bij mishandeling Lou Herst

Vandaag bepaalde de raadkamer van de rechtbank dat ze beiden drie maanden langer in voorlopige hechtenis blijven. Ze worden verdacht van doodslag in vereniging.

Op vrijdag 13 januari 2017 werd Lou Herst in elkaar geslagen voor biljartcentrum De Romein in Tilburg. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis.

Er werd meerdere malen aandacht voor het onderzoek gevraagd in landelijke en regionale opsporingsprogramma’s. Op 4 juli werden twee Tilburgers van 28 en 29 aangehouden. In dezelfde week werden ook drie vrouwen aangehouden op verdenking van het beïnvloeden van getuigen. Zij zijn inmiddels op vrije voeten en nog steeds verdacht.