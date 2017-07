Overvallers op scooter rijden Jumbo in Eindhoven binnen

De mannen overvielen rond 20.45 uur twee vrouwelijke medewerksters met een mes en eisten geld. Dit meldt het Eindhovens Dagblad donderdagavond.

Het is onduidelijk hoeveel geld de overvallers buit wisten te maken. Omdat de daders hun scooters in de ingang van de supermarkt hadden geplaatst, konden ze vliegensvlug ontsnappen. Ze zouden volgens getuigen maar drie minuten in de winkel zijn geweest, aldus de krant. Een vrouw die op het moment van de overval bij het brood stond vertelt aan de krant: 'De dieven dwongen alle klanten op de grond te gaan liggen en bedreigden twee medewerkers met een mes.' En: 'Het is verschrikkelijk dat dit gebeurt. Er waren zelfs kinderen in de winkel, zij huilden heel hard.'

De politie is op zoek naar de daders en liet een Burgernetbericht uitgaan: 'Burgernet N-Brabant @Burgernet_NB: Daders vv mes overval jumbo,twee jongens in grijs en zwart gekleed'.