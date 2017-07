Vrouw aangehouden voor mishandeling kind in Efteling

Op aanwijzing van beveiligingsmedewerkers heeft de politie donderdagavond een vrouw aangehouden. Op camerabeelden was duidelijk te zien dat ze een kind, wat ze bij zich had, mishandelde. Het kind is overgedragen aan hulpverleningsinstanties.

Op donderdag 20 juli 2017 om 21.35 uur kreeg de politie een melding van de beveiligingsdienst van een pretpark over een kindermishandeling. Op camerabeelden hadden beveiligingsmedewerkers gezien dat een vrouw met een kind bij de bushalte stond. Ze zagen dat de vrouw het kind, dat jonger dan vijf jaar was, een tiental klappen in het gezicht gaf. De beveiliging belde direct de politie en wachtte bij de vrouw en het kind tot de politie arriveerde. De toegesnelde agenten zagen de beelden en de 43-jarige vrouw uit Tilburg werd aangehouden. De zorg voor het kind is overgedragen aan de jeugdbescherming. Ook bleek dat de vrouw in het park al eerder was opgevallen bij andere bezoekers door het geweld dat ze gebruikte ten opzichte van het kind. De beveiliging had daar een melding van gekregen. De recherche onderzoekt de zaak.