Motorrijdster overleden na eenzijdig ongeval

Een 49-jarige vrouw uit Enumatil is donderdagavond overleden bij een eenzijdig verkeersongeval in haar woonplaats. De vrouw reed op een motor over de Dorpsstraat en verloor door onbekende oorzaak de controle over haar voertuig. Ze kwam in een sloot tot stilstand en overleed aan de gevolgen van het ongeval.