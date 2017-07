Aantal valse eurobiljetten op zelfde niveau als vorig jaar

Het aantal valse eurobiljetten dat in Nederland in de eerste helft van 2017 is aangetroffen, ligt met 24.500 stuks op hetzelfde niveau als de eerste helft van 2016.

Wel fluctueren de aantallen onderschepte valse eurobiljetten gedurende het jaar. Zo is vergeleken met de tweede helft van 2016 sprake van een stijging van 9 procent. De twee meest vervalste coupures blijven de EUR 20 en EUR 50. Samen maken ze 87 procent uit van het totaal aantal valse eurobiljetten dat in Nederland uit de omloop is genomen.

Wereldwijd kwam het aantal valse eurobiljetten in de eerste helft van 2017 uit op 331.000 stuks . Vergeleken met de ruim 20 miljard echte eurobiljetten in omloop, blijft de kans op het aantreffen van een vals exemplaar klein. Daar komt bij dat de echtheid van een biljet slechts in enkele seconde te controleren is. Om te helpen kunnen winkeliers gebruik maken van detectieapparaten en voor het publiek heeft DNB een ‘Echt of vals’ app ontwikkeld.