Wapens en 132kg heroïne in bestelbus

De politie heeft in de vroege ochtend van dinsdag 11 juli 2017 in verborgen ruimtes van een bestelbus 132kg heroïne en meerdere (automatische)vuurwapens aangetroffen. De politie controleerde op de A30 ter hoogte van Lunteren de inzittenden en trof de verboden goederen aan. Een 46-jarige Bulgaar en een 33-jarige Nederlander zaten in de bus en zijn aangehouden op verdenking van verboden wapen- en drugsbezit.