Koophuizen Noord-Holland meer waard dan voor crisis

De prijzen van bestaande koopwoningen in Noord-Holland lagen in het tweede kwartaal van 2017 gemiddeld weer boven het niveau van voor de crisis. Ook woningen in Den Haag waren voor het eerst weer duurder dan voor de crisis. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

De prijsstijging van koopwoningen na medio 2013 was in Noord-Holland, mede door Amsterdam en omliggende gemeenten, bovengemiddeld. Hierdoor is Noord-Holland de eerste provincie waar de prijzen weer boven het niveau van voor de crisis liggen. In vergelijking met het vorige hoogtepunt in 2008 waren de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van 2017 gemiddeld bijna 2 procent hoger.

In alle provincies waren koopwoningen opnieuw duurder dan een jaar eerder. In Noord-Holland zijn de prijzen het hardst gestegen, met 11,2 procent. Met een stijging van3 procent was de prijsstijging in Zeeland het minst groot.

Koopwoningen Den Haag nu ook duurder dan voor de crisis

Als laatste van de vier grootste steden van Nederland, zijn nu ook in Den Haag koopwoningen duurder dan voor de crisis. In de andere drie steden was dat al langer zo. In Amsterdam liggen de prijzen alweer ruim 21 procent boven het niveau in 2008.



Opvallend is dat de prijsstijging in het tweede kwartaal van 2017 in Rotterdam hetzelfde is als in Amsterdam. In beide steden waren in het tweede kwartaal de koopwoningen 13,4 procent duurder dan een jaar eerder. Rotterdam is ook de enige van de vier grootste steden waar de prijsstijging op jaarbasis groter was dan in de voorgaande kwartalen. Bovendien was het aantal transacties in Rotterdam weer hoger dan een jaar eerder, waar het in Amsterdam opnieuw lager was.