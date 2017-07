Studenten verlaten Groningen vaak na studie

Groningen wordt ook wel de studentenhoofdstad genoemd. In deze stad studeren ondertussen meer dan 50.000 studenten per jaar. De twee grootste instellingen zijn de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. Vrijwel alle vakgebieden die in Nederland bekend zijn, worden in Groningen aangeboden.

De studenten zijn meestal razend enthousiast over de stad Groningen. Maar opvallend is dat ze in groten getale vertrekken wanneer hun studie is afgerond. Meer dan 90% van de studenten verdwijnt binnen een jaar na afronding van de studie naar andere delen van het land.

Te weinig perspectief

Veel jongeren die weggaan claimen dat er na hun studie te weinig perspectief is in Groningen. Veel jongeren vertrekken zelfs zonder te zoeken naar een baan in de regio. Een veelgehoorde redenatie: alle studenten die dit jaar afstuderen zoeken naar een vergelijkbare baan, dus is er teveel concurrentie bij elke sollicitatie.

Dat klinkt logisch, totdat je bedenkt dat dat in de praktijk niet zo werkt. Juist omdat studenten denken dat er weinig kans is bij een sollicitatie, blijven er veel open vacatures in de stad. Op deze vacaturesite vind je bijvoorbeeld een grote verscheidenheid van vacatures in Groningen, waar een starter op de arbeidsmarkt mooi ervaring kan opdoen.

De aantrekkingskracht van de Randstad

De Randstad heeft voor veel studenten een bijzondere aantrekkingskracht. Het lijkt de ideale springplank voor je carrière. Er zitten echter ook nadelen aan vertrekken naar de Randstad. Een van deze nadelen is dat het vinden van een goede baan lastig is. Op elke vacature is veel concurrentie en hoe mooier de baan, hoe meer mensen in de rij staan om hem te krijgen.

Anderzijds is het een feit dat, als je eenmaal binnen bent bij een bedrijf, je via connecties wel meer kansen hebt om wat sneller te stijgen in de rangorde. Dat geldt echter alleen voor jongeren die veel tijd investeren in netwerken. In de noordelijke provincies zijn vooral ICT’ers zeer welkom en zij hebben dan ook goede perspectieven.

Mooie beloften

Een andere reden waarom veel studenten vertrekken uit Groningen is het krijgen van mooie beloften. De arbeidsvoorwaarden en het loon lijken een stuk beter in de Randstad. In de praktijk zijn er veel studenten die later beseffen dat het toch een beetje tegenvalt.

Zo blijkt dat de hogere lonen in de Randstad niet zo gek zijn, want het leven is daar ook een stuk duurder. Vooral reiskosten liggen hoger in verband met files of het gebruik van de trein. Daarnaast zijn woonkosten hoger. Koopwoningen zijn soms meer dan 30% duurder in Amsterdam dan in de regio Groningen. Ook in de huurkosten zijn enorme verschillen te merken. Ondanks het hogere loon, blijkt aan het eind van de maand meestal weinig tot geen verschil in de verschillende regio’s.

Studenten verlaten Groningen vaak zonder daar goed over na te denken. Groningen is namelijk een stad in opkomst. Hoewel de stad nog niet echt internationaal op de kaart is gezet, is de kans groot dat dit op niet al te lange termijn gaat veranderen. Google heeft een groot datacenter geplaatst bij de Eemshaven, waardoor de werkgelegenheid een flinke boost heeft gekregen.

Naar verwachting zal dit weer meer grotere en internationale bedrijven aantrekken, waardoor de stad in de komende jaren verder zal uitgroeien. Ben jij student in Groningen? Denk dan nog maar even na voordat je meteen naar de Randstad gaat!