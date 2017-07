Problemen rond aanmeldproces voor OV-chip mobiel

De start van OV-chip mobiel op 22 mei is niet vlekkeloos verlopen. 'We hebben geconstateerd dat het aanmeldproces nog niet goed verliep. Met name een aantal van onze reizigers met een KPN, Telfort, Simyo en Yes Telecom abonnement konden het aanmeldproces voor OV-chip mobiel niet volledig doorlopen', zo meldt Translink vrijdag.

Tijdelijk dichtgezet

Dat was voor Translink reden om het aanmeldproces voor abonnementhouders van KPN, Telfort, Simyo en Yes Telecom tijdelijk dicht te zetten. Deze abonnementhouders konden zich wel als geïnteresseerde registreren. 'Dat besluit namen we gezamenlijk in het belang van de klanten', stelt Translink.

Ruim 4.700 geslaagde aanmeldingen

De reizigers die OV-chip mobiel wel hebben geïnstalleerd, kunnen hier gewoon mee reizen. Inmiddels zijn er al ruim 4.700 mensen die zich succesvol hebben aangemeld voor OV-chip mobiel, daarvan zijn er ruim 2.300 KPN-klanten en ruim 2.500 Vodafone klanten. Met OV-chip mobiel zijn al meer dan 22.000 reizen in het OV gemaakt.

Aanmeldproces

Reizigers die in het aanmeldproces vast kwamen te zitten, zijn door Translink weer op weg geholpen. De afgelopen periode hebben Translink en KPN hard gewerkt om het aanmeldproces voor de klanten van KPN, Telfort, Simyo en Yes Telecom stabieler, sneller en gebruiksvriendelijker te maken. Op dit moment test Translink deze vorderingen met een groep reizigers die eerder heeft aangegeven interesse te hebben in reizen met OV-chip mobiel.

Waardevolle feedback

'In deze eerste fase leren we van de ervaringen, zowel van onze reizigers als vanuit de techniek. Onze reizigers vragen we actief om feedback waarmee we verdere verbeteringen kunnen doorvoeren. Op die manier helpen de mensen die OV-chip mobiel gebruiken ons bij de verdere ontwikkeling van deze innovatieve manier van reizen in het openbaar vervoer, zodat we deze nog beter kunnen laten aansluiten op de wensen van een grotere groep reizigers', aldus Translink.

OV-chip mobiel uniek in de wereld

OV-chip mobiel is uniek in de wereld, zoals ook de OV-chipkaart dat is. Nergens ter wereld kan je met één betaalmethode door het hele openbaar vervoer in het hele land reizen, zonder dat je bij elke vervoerder een apart vervoersbewijs moet aanschaffen.