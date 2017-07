Nieuwe muurschildering aangebracht in Heerlen

Thema is flora en fauna

De Mijnspoorweg is de doorgaande weg tussen Heerlen en Landgraaf. Het thema is ‘flora en fauna’ en de kunstenaars beschilderen de geluidswand met planten en dieren die voorkomen in Parkstad. Het aanbrengen van de mural duurt ongeveer 10 tot 12 dagen.

De kunstenaars

De organisatie die tekent voor de mural is Klasse Apart Events en de kunstenaars zijn niemand minder dan Collin v/d Sluis en Super A. Zij hebben in 2016 de prijs voor de mooiste muurschildering van de Nederland ‘Dutch Street Art Award’ gewonnen in de categorie Wonderwall met de mural ‘Koolpiet forward in time’ aan de Honingmanstraat 2.