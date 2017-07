Verdachte (16) zaak Savannah 60 dagen langer vast

Bewijs

De politie is inmiddels nog volop bezig met verzamelen van bewijsmateriaal. Zo werd afgelopen week de sloot drooggelegd waarin begin juni het lichaam van de 14-jarige Savannah uit Bunschoten door een wandelaar werd aangetroffen.

Telefoon en portemonnee

De reden voor dit onderzoek was dat haar portemonnee en haar telefoon nog altijd niet zijn gevonden. Het onderzoeksteam heeft eerder al uitvoerig gezocht in de omgeving waar het meisje werd gevonden en op de plek waar haar fiets is gevonden. Hierbij zijn speurhonden en duikers ingezet en er is gedregd.

Droogleggen sloot

Ook zijn de spullen die de burgerzoekactie hebben opgeleverd, nagekeken. Omdat de telefoon en portemonnee van Savannah niet zijn gevonden en deze spullen van groot belang kunnen zijn voor het onderzoek, werd besloten de sloot droog te leggen. Dit onderzoek heeft uiteindelijk ook niet geleid tot het vinden van de telefoon en portemonnee van het meisje.