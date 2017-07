Terneuzenaar (48) verdacht van doodslag fietser (60) Hulst

Verdacht van doodslag

Het slachtoffer, een 60-jarige man uit Terneuzen, overleed ter plekke. De automobilist wordt verdacht van doodslag. Hij blies bij zijn aanhouding 540 ugl en had geen geldig rijbewijs. De weg was onlangs opnieuw begrind en er gold een maximale snelheid van 30 km/uur.

Rechterberm

De bestuurder verloor, wellicht doordat hij in de rechterberm terecht kwam, de macht over het stuur en belandde aan de andere kant in de sloot. Tijdens het slingeren raakte hij de wielrenner waarschijnlijk frontaal en ook hij kwam in de sloot terecht. Agenten reanimeerden het slachtoffer maar deze overleed ter plaatse.