Eindhoven Airport groeit eerste halfjaar 2017 met 32 procent

Het aantal passagiers op Eindhoven Airport is in de eerste 6 maanden van dit jaar gegroeid met 32%. Dit heeft de luchthaven vrijdag bekendgemaakt.

2.675.000 passagiers

In de periode januari tot en met juni maakten 2.675.000 passagiers gebruik van de luchthaven, 649.000 meer dan in de eerste 6 maanden van 2016 toen het er nog 2.026.000 passagiers waren.

Renovatie start- en landingsbaan in 2016

De relatief grote toename in het aantal passagiers komt mede door de renovatie van de start- en landingsbaan die in dezelfde periode vorig jaar heeft plaatsgevonden waardoor 17 etmalen geen vliegverkeer mogelijk was. Bij het buiten beschouwing laten hiervan zou het groeipercentage uitkomen op 18%.

Frequentieverhoging

De passagiersgroei is het gevolg van frequentieverhogingen, een toename van de bezettingsgraad per vlucht en meer bestemmingen. De bezettingsgraad is in het eerste halfjaar van 2017 gemiddeld 151 passagiers per vliegtuig ten opzichte van 140 in 2016. De groei in aantal vliegbewegingen in deze periode is 22%, 17.700 vliegbewegingen over januari tot en met juni 2017 terwijl dit er in dezelfde periode een jaar eerder nog 14.500 vliegbewegingen waren.

Geschatte groei 2017 19%

Over geheel 2017 verwacht Eindhoven Airport een groei van 19% te gaan realiseren tot 5,7 miljoen passagiers (2016: 4,7 miljoen passagiers). Dit is een bijstelling van de eerdere prognose van 5,3 miljoen passagiers (Q1).Het aantal vliegbewegingen zal over 2017 naar verwachting uitkomen op ongeveer 36.700 (2016: 32.661 vliegbewegingen). Dit is een eveneens een bijstelling van de eerdere prognose van 36.100 vliegbewegingen.