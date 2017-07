Grote brand in mergelgrotten van Kanne bij Maastricht

Al sinds donderdagavond woedt er brand in een hooiopslag in de grotten van Kanne (België) vlakbij Maastricht. Dit meldt de gemeente Maastricht vrijdag.

Hooiopslag boer

In de grotten nabij Chateau Neercanne ligt een grote hoeveelheid hooi opgeslagen van een boer. Dit hooi is donderdagavond rond 21.00 uur gaan branden en zorgt voor rook- en stankoverlast in de omgeving en dus ook in Maastricht. De brandweer adviseert omwonenden die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te schakelen.

Brandweer

Het hooi wordt uit de grot gehaald en buiten de grot geblust. De Belgische brandweer is met groot materieel en een kleine 50-tal manschappen bezig om de klus te klaren. Daar men het hooi maar telkens met een kleine hoeveelheid uit de grot kan halen, gaan deze werkzaamheden nog enige tijd duren, vermoedelijk tot in de loop van vrijdag.

Chateau Neercanne

Via het grottenstelsel is de rook in Chateau Neercanne binnen gedrongen. Hierdoor heeft het Chateau rook- en roetschade opgelopen. De eigenaar spreekt over 'enkele tonnen' tegenover de lokale media.