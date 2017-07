3 jaar cel voor veroorzaken dodelijk verkeersongeval John Frostbrug Arnhem

Vrijdag heeft de rechtbank Gelderland een 23-jarige man uit Apeldoorn veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval op de John Frostbrug in Arnhem in april 2016. Dit heeft de rechtbank vrijdag bekendgemaakt.

Bijzondere voorwaarden

De man kreeg een gevangenisstraf van 3 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, opgelegd. Aan het voorwaardelijke strafdeel zijn meerdere bijzondere voorwaarden gekoppeld, waaronder behandeling van zijn psychische problemen. Daarnaast mag de man na zijn vrijlating 5 jaar lang geen motorvoertuigen besturen. Dit is volgens de wet de maximale duur van zo’n verbod.

Tegenligger omgekomen

Op 27 april 2016 is de man, nadat een avond uitgaan eindigde in een opeenstapeling van conflicten, in paniek en dronken in zijn auto gestapt. Hij is gaan rijden en heeft daarbij veel harder gereden dan de maximale toegestane snelheid. Op de John Frostbrug heeft hij een auto ingehaald over een dubbele doorgetrokken streep en is hij vervolgens op de verkeerde weghelft gekomen, waar hij frontaal tegen een tegemoetkomende auto is gebotst. De bestuurster van deze auto, een 39-jarige vrouw uit Arnhem, is hierdoor om het leven gekomen.

Eis officier van justitie

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 40 maanden. Ook wilde de officier dat de man 5 jaar geen motorvoertuigen mag besturen. De straf die de rechtbank oplegde is een andere straf dan de officier eiste, maar ook een zware straf. De rechtbank vindt dat passend, omdat de verdachte zo’n ernstig ongeval veroorzaakt heeft, dat voor het slachtoffer en haar nabestaanden zulke afschuwelijke gevolgen gehad heeft.

Verder houdt de rechtbank rekening met de conclusie van de deskundigen dat de man niet volledig verantwoordelijk kan worden gehouden voor het veroorzaken van het ongeluk. In het voordeel van de Apeldoorner telt mee dat hij niet eerder misdrijven heeft gepleegd en dat hij oprecht berouw heeft getoond ter zitting en in een brief die hij heeft geschreven aan de nabestaanden van het slachtoffer.

De rechtbank vindt gezien dit alles dat een gevangenisstraf moet worden opgelegd, maar ook dat de problemen van de man moeten worden aangepakt om te voorkomen dat hij nog een keer zo’n verschrikkelijk ongeluk veroorzaakt. Daar kan de man toe worden verplicht door het opleggen van een deels voorwaardelijke gevangenisstraf en het stellen van voorwaarden waar hij aan moet voldoen.

Een voorwaarde is dat de reclassering er toezicht op moet houden dat de man na zijn vrijlating doorgaat met de behandeling bij zijn psycholoog. Als de reclassering dat nodig vindt, moet de Apeldoorner ook een cursus volgen over de gevaren van het gebruik van alcohol. De advocaat heeft gevraagd om jeugdstrafrecht toe te passen. De rechtbank kiest daar niet voor: de deskundigen hebben dit namelijk ook niet geadviseerd.