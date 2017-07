Kijk rond in het International Space Station

Als je geïnteresseerd bent in het International Space Station (ISS) dan heeft Google Streetview nu een mooie optie erbij waardoor je als het ware zelf door het ruimtestation kan zweven.

Haarscherpe 360 graden beelden

De haarscherpe 360 graden panoramabeelden laten je meekijken als ware je zelf een astronaut in alle 15 vertrekken van het station. De optie is interactief en bevat hier en daar extra aanklikbare links die meer informatie geven of waardoor je van het ene vertrek naar het andere kan doorgaan.

Het ruimtestation is op dit moment al weer ruim 6818 dagen, ruim 18,5 jaar, een feit en zweeft dus ook al zolang in een baan rond de aarde.

Klik hier voor de beelden