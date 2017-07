Man (57) filmt heimelijk op damestoiletten

Geïnstalleerde camera's

Nadat de camera’s, welke voorzien waren van een geheugenkaartje, medio juli jl. bij toeval zijn gevonden is er door de gemeente aangifte gedaan bij de politie. Vervolgens is door de recherche een onderzoek gestart. Dat heeft vanmorgen geleid tot de aanhouding van de verdachte. De man was werkzaam in het stadhuis. De gemeente heeft hem met onmiddellijke ingang geschorst en zijn toegangspas geblokkeerd.

Niet herkenbaar

Inmiddels is duidelijk dat het om twee toiletten gaat op de gang bij de griffie. Op de beelden die de recherche heeft gevonden zijn geen gezichten te zien. Na het aantreffen van de camera’s zijn alle toiletten in het gebouw onderzocht maar er is verder niets meer aangetroffen. De gemeente heeft vanmiddag alle medewerkers op de hoogte gesteld van de aanleiding van de aanhouding.

Onderzoek loopt nog

De verdachte is overgebracht naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg en daar uitgebreid door de recherche verhoord. De officier van justitie neemt binnenkort een beslissing over de verdere vervolging.