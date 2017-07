VEH: Online hypotheek berekenen vaak onbetrouwbaar voor 55+

Vereniging Eigen Huis toetste 34 online hypotheek rekentools van banken, verzekeraars en hypotheekketens aan de officiële leennormen.

Ouderen met een pensioeninkomen zien vaak hypotheekbedragen die tot wel € 40.000 onder de officiële leennormen liggen. Verhuizen naar een nieuwe woning kan daardoor al snel onbereikbaar lijken. Van de 34 onderzochte rekentools geven 20 een fout antwoord en 6 geven geen resultaat. ABN AMRO, Delta Lloyd, MoneyYou, NIBC, Munt Hypotheken, Triodos en Hypotheek24 geven wel correcte resultaten*. De vereniging deelt de uitkomsten van het eigen onderzoek met de AFM.

Werkzame 55-plussers met een bescheiden pensioenopbouw krijgen op 26 websites juist veel te hoge bedragen voorgerekend, tot wel € 93.000. Voor hen komt de teleurstelling als het hypotheekadvies uitwijst dat de maximum hypotheek veel lager is dan de eerste indicatie. Slechts 4 online rekentools komen tot een juist resultaat, 4 geven geen uitkomsten. Bij jongere mensen met een baan, voor wie AOW en pensioen nog niet in zicht zijn, kloppen de uitkomsten wel.

Vereniging Eigen Huis raadt 55-plussers daarom af om de online maximale hypotheektools van banken en adviesketens in te vullen waar geen vragen over de leeftijd worden gesteld. De vereniging roept de betreffende bedrijven op om hun hypotheekberekening direct te verbeteren.

Veel waardeloze uitkomsten

Volgens Vereniging Eigen Huis worden veel 55-plussers al direct verkeerd voorgelicht over hun hypotheekmogelijkheden. Vanaf 56 jaar moet bij een hypotheekberekening rekening worden gehouden met toekomstig pensioeninkomen. Daarnaast gelden vanaf de AOW-leeftijd ruimere leennormen. Als die niet worden gebruikt zijn de uitkomsten waardeloos. “Het is amateuristisch en misleidend als professionele organisaties deze informatie niet gebruiken en daarmee mensen op het verkeerde been zetten.” zegt Nico Stolwijk, manager belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.

Voorbeelden foutieve hypotheekindicatie bij AOW en pensioen

Pensioen

Een gepensioneerde man van 70 jaar oud met een bruto inkomen van € 30.000 kan volgens de officiële NHG-leennormen een hypotheek afsluiten van maximaal € 159.000. Maar als hij een hypotheekindicatie opvraagt op de websites van Nationale Nederlanden en Florius ligt zijn maximum onder de € 119.000. Dat is maar liefst € 40.000 lager. Bij SNS Bank, Aegon, Obvion en Syntrus Achmea zien klanten uitkomsten die ongeveer € 30.000 te laag zijn. Wel correcte indicaties geven ABN AMRO, Delta Lloyd, MoneyYou, NIBC, Munt Hypotheken, Triodos en Hypotheek24.

55-plus

Een werkende man van 58 jaar met een bruto inkomen van € 45.000 en een bescheiden pensioen van € 20.000 kan volgens de hypotheeknorm maximaal € 119.722 aan hypotheek krijgen. Maar volgens maar liefst 26 geldverstrekkers en adviesketens komt hij in aanmerking voor een veel hogere hypotheek, in 8 gevallen zelfs € 90.000 hoger. De teleurstelling zal dan ook groot zijn bij een adviesgesprek blijkt dat de maximum hypotheek in werkelijkheid maar iets meer dan de helft is.

De lijst van onderzochte online hypotheektools staat op eigenhuis.nl. Ook Eigen Huis Hypotheekadvies is in het onderzoek meegenomen. De uitkomsten van de maximale hypotheekberekening zijn correct.